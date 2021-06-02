2021/06/02 | 23:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكتسح منتخب الناشئين نظيره منتخب أكاديمية المعقل بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء في مجمع وزارة الشباب والرياضة.ونقل الموقع الرسمي للهيئة التطبيعية على شبكة الانترنت، ان هذه المباراة ضمن استعدادات منتخب الناشئين للمشاركة في بطولة العرب التي ستقام بالمغرب مطلع شهر تموز المقبل.وتناوبَ على إحراز أهداف المنتخب كل من اوريقد فتوح، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الناشئين يكتسح أكاديمية المعقل بخماسية نظيفة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الناشئين يكتسح أكاديمية المعقل بخماسية نظيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).