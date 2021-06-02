الشركة الصينية المشغلة لمحطة صلاح الدين الحرارية تصدر بياناً بعد التجهيز التجريبي

2021/06/02 | 23:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شركة "CMEC" الصينية المنفذة لمشروع محطة توليد كهرباء صلاح الدين البخارية، بدء تشغيل الوحدة الأولى لهذه المحطة وربطها في الشبكة الكهربائية الوطنية بنجاح.

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وقالت الشركة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 حزيران 2021)، إنه "تولي الحكومة العراقية اهتماما بالغا لمشروع محطة توليد الكهرباء صلاح الدين البخارية، وهذا المشروع أيضا مشروع محطة توليد الكهرباء الذي يحتوي على أكبر سعة وحدة فردية قيد الإنشاء حاليًا في العراق".

وأضاف، أن "التشغيل لهذا المشروع لا يوفر الطاقة الكهربائية المستقرة ويعزز تطوير مجال الطاقة الكهربائية في العراق فحسب، بل سيوفر أيضاً فرص العمل للمنطقة المحلية، ويساعد على تعزيز الاقتصاد في محافظة صلاح الدين والمحافظات المجاورة".

وتابع، "لقد شهد مشروع محطة توليد الكهرباء صلاح الدين البخارية التوقف والاستئناف لمرتين في عملية الإنشاء؛ بسبب الحرب منذ توقيع العقد في عام 2000، وخلال السنة الأخيرة كانت جائحة كورونا تؤثر على تنفيذ المشروع، ولكن بفضل الرعاية والتوجيه من قبل الحكومتين الصينية والعراقية والدعم والمساعدة من قبل صاحب العمل – وزارة الكهرباء العراقية والإدارة والتنظيم من قبل المقاول الرئيسي - شركة CMEC – إحدى الشركات التابعة لشركة SINOMACH الصينية، تغلبت الجهات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع على الرغم من الصعوبة في توريد المواد ونقص الأموال وغيرها من الصعوبات، والتزمت بإجراءات الوقاية وعملت ساعات إضافية وبذلت جهودا حتى إكمال أعمال الوحدة الأولى وتوليد الطاقة الكهربائية بكل النجاح وتحقيق الإنجاز الكبير للمشروع".

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