فاجعة كبيرة تستهدف عائلة بصرية.. مقتل 3 اشقاء على يد مسلحين مجهولين (صور)

2021/06/03 | 00:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مصدر امني في البصرة، الاربعاء، عن مقتل شقيقين اثنين على يد مجموعة من المسلحين فتحت النار عليهم في قضاء ابي الخصيب، مبينا ان المجني عليهم كان لهم اخ قتل قبل فترة.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (2 حزيران 2021)، ان "مسلحين مجهولين قتلو شقيقين 2 اثناء تبادل اطلاق النار بين المسلحين والضحايا(مصطفى وابراهيم)، وقاموا باصابة احد القتلة وسيارتهم مما ادى الى عطلها"، موضحا ان "الجناة قاموا بتسليب عجلة احد المواطنين واستغلالها للهروب والتي تعطلت هي الاخرى بعد مسافة ليقوموا بتسليب سيارة اخرى والهروب الى جهة مجهولة".

واضاف، ان "المجني عليهم كان لهم شقيق قتل قبل فترة وتم القاء القبض على القاتل ويوم امس صدر حكم الاعدام بحقه"، مشيرا انه "يعتقد ان منفذي جريمة الاخوين هم من ذوي المحكوم".

N.A

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