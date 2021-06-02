البحرين تعطي جرعات معززة من

2021/06/03 | 00:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت البحرين بإعطاء جرعات معززة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد، للمعرضين للخطر من مواطنيها، حتى ولو كانوا قد تلقوا اللقاح الصيني، وفقا لما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء.

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