الخراف الضالة - رواية- القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد (10) - احمد جمعة

2021/06/03 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة قبل نهاية 2012تناصف العام الثاني وطرق الخريف أبواب نهاية 2012 وما زالت تخوم تداعيات حالة الطوارئ تخيم على البلاد.دواليب العصي دارت مرة أخرى بمرور سنة أخرى على الأحداث الدامية، وسرت شائعات عن بداية حرب أهلية على الأبواب في ظل تفاعل كيمياء الحرب النفسية المتصاعدة مع ما اكتنزته النفوس من احتقان يتوق للانفجار حينما اصطدم الجميع بجهات مسدودة مع عودة تنامي العنف، بدا للناس في المحرق أن عليهم ......





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