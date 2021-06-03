وديا.. ألمانيا تتعادل أمام الدنمارك وفرنسا تسحق ويلز بثلاثية

2021/06/03 | 00:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتعادل المنتخب الالماني امام المنتخب الدنماركي بهدف لمثله ، فيما تمكن المنتخب الفرنسي من الفوز على المنتخب الويلزي بثلاثية نظيفة في المباراتين الوديتين استعدادا ليورو 2020.ولم يستطع منتخب ألمانيا تحقيق الفوز في مستهل استعداداته لبطولة يورو 2020، التي ستقام في يونيو الجاري، وذلك بتعادله مع الدنمارك وديًا (1-1)، الأربعاء.هدف تقدم المانشافت جاء بأقدام فلوريان نيوهاوس في الدقيقة 48، لكن يوسف بولسن أدرك التعادل للدنمارك في الدقيقة 71وفي مباراة اخرى، فاز منتخب فرنسا على ضيفه الويلزي بثلاثية دون رد، في مباراة ودية، في إطار استعداد الفريقين لبطولة أوروبا (يورو 2020).سجل كيليان مبابي وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي في الدقائق 34 و48 و79.

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