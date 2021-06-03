اتفاق التجارة الحرة في المحيط الهادئ مستعد لانضمام بريطانيا

2021/06/03 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اتفق‭ ‬أعضاء‭ ‬اتفاق‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المحيط‭ ‬الهادي‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬عملية‭ ‬انضمام‭ ‬بريطانيا‭ ‬إلى‭ ‬المعاهدة‭ ‬بينما‭ ‬تواصل‭ ‬لندن‭ ‬بحزم‭ ‬خطتها‭ ‬لفترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬بريكست‭.‬ وطلبت‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المحيط‭ ‬الهادىء‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬11‭ ‬دولة‭ ‬والموقعة‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬دول‭ ‬مثل‭ […]

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