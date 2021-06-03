السودان يتراجع عن اتفاقية تتيح لروسيا إنشاء قاعدة على البحر الاحمر

2021/06/03 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم‭- ‬الزمان‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬محمد‭ ‬عثمان‭ ‬الحسين‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬بصدد‭ ‬مراجعة‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬لبناء‭ ‬قاعدة‭ ‬بحرية‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭.‬وتعد‭ ‬الاتفاقية‭ ‬فيما‭ ‬لو‭ ‬دخلت‭ ‬التنفيذ‭ ‬الباب‭ ‬الأول‭ ‬لدخول‭ ‬الروس‭ ‬الى‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ . ‬وقال‭ ‬الحسين‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬متلفزة‭ ‬بثّتها‭ ‬قناة‭ ‬النيل‭ ‬الأزرق‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬اتفاقية‭ ‬القاعدة‭ ‬البحرية‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬كانت‭ […]

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