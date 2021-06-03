على وتر كل المغتربين-بدل رفو



على وتر كل المغتربين-بدل رفو
2021/06/03 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سأمضي بعطر الكآبة ..

احاوره بحسرة رؤوس  تحط عليها حمامات..  تكفكفن دموع اوجاعهن ،  ترقصن في ساحات مدينتي ،  تحت ظل شهوات الفرح وتنشدن اغاني الجبل ..!! امضي وسُراجي يصارع الريح ..  ورائحة تبغ جدي تلاحقني في وحشتي وعزلتي ، ماء الكآبة شكوى القهر ،  وصخب البحر يفجر  لصمت الغربة وطائر الروح ..! امضي من […]

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