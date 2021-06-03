على وتر كل المغتربين-بدل رفو

2021/06/03 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سأمضي بعطر الكآبة ..احاوره بحسرة رؤوس تحط عليها حمامات.. تكفكفن دموع اوجاعهن ، ترقصن في ساحات مدينتي ، تحت ظل شهوات الفرح وتنشدن اغاني الجبل ..!! امضي وسُراجي يصارع الريح .. ورائحة تبغ جدي تلاحقني في وحشتي وعزلتي ، ماء الكآبة شكوى القهر ، وصخب البحر يفجر لصمت الغربة وطائر الروح ..! امضي من […]

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