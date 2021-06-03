في الرمق الأخير.. خصوم نتانياهو ينجحون بشتكيل ائتلاف لإزاحته من الحكم

2021/06/03 | 00:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام زعيم المعارضة الإسرائيلي الوسطي، يائير لبيد، بإبلاغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ليل الأربعاء، بأنه تمكن من جمع الأصوات اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي من شأنه إزاحة بنيامين نتانياهو عن منصبه بعد 12 عاما.

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