2021/06/03 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬الاتجاه‭ ‬نحو‭ ‬أجندة‭ ‬زراعية‭ ‬عراقية‭ ‬موحدة‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتسويق‭ ‬مع‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬ ‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ اجتمع‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مع‭ ‬قوباد‭ ‬طالباني‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬الحكومي‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭.‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬توافقا‭ ‬واضحا‭ ‬لتجاوز‭ ‬عقبات‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاقات‭ ‬المالية‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وا‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ ‬المالية بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباحثات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ ‬المالية بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).