2021/06/03 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاتجاه نحو أجندة زراعية عراقية موحدة في الإنتاج والتسويق مع إقليم كردستان بغداد – الزمان اجتمع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، مع قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان العراق، رئيس الوفد الحكومي الى بغداد.
فيما يبدو ان توافقا واضحا لتجاوز عقبات تنفيذ الاتفاقات المالية بين بغداد وا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات لتنفيذ قانون الموازنة المالية بين بغداد وأربيل ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما يبدو ان توافقا واضحا لتجاوز عقبات تنفيذ الاتفاقات المالية بين بغداد وا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات لتنفيذ قانون الموازنة المالية بين بغداد وأربيل ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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