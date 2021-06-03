ما أهمية تأجيل الانتخابات أو اجرائها؟

2021/06/03 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لماذا يريد بعضهم تأجيل الانتخابات؟وهل في التأجيل حل يرتجى لمشاكل جاثمة؟ السبب المباشر لمطالب ايجاد موعد اخر للانتخابات هو الاحتكاك العالي مع الشارع العراقي الرافض لمعظم المسميات المعلنة والمغطاة التيستخوض الانتخابات هذه المرة ؟وهذا السبب مرتبط بأسباب اخرى منها اعتقاد اكثر من قوة ان ميزان القوى سيتغير باتجاه تكريس حالة لايزال يرفضها […]

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