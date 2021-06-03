ترحيل النظر في تعديل الدستور العراقي الى البرلمان المقبل

2021/06/03 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ انتكست‭ ‬امال‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تعديلات‭ ‬دستورية‭ ‬تقوي‭ ‬الروابط‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬وتمنح‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬ضمانات‭ ‬العيش‭ ‬السلمي‭ ‬للجميع‭ ‬بعد‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬التعديلات‭ ‬الدستورية‭ ‬النيابية،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬تأجيل‭ ‬تقريرها‭ ‬الخاص‭ ‬بالتعديلات‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬البرلمانية‭ ‬المقبلة‭.‬ وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬يونادم‭ ‬كنا،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تقرير‭ ‬تعديل‭ ‬الدستور‭ ‬لم‭ ‬ينجز‭ ‬لحد‭ ‬الآن‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ […]

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