آفة المخدرات ومكافحتها

2021/06/03 | 01:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة أسباب ارتفاع نسب التعاطي والاتجار في المخدرات، فيما تقوم وزارة الداخلية بالكشف عن الخلايا المتورطة بالاتجار فيها، وعلاقة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بانتشارها في المجتمع.

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