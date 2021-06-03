الوزيرة النمساوية السابقة صاحبة الرقصة مع بوتين تحصل على وظفية في شركة روسية

2021/06/03 | 02:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وزيرة نمساوية سابقة على منصب ضمن مجلس إدارة شركة صناعة النفط الروسية العملاقة روسنفت التي تسيطر عليها الدولة بعدما اشتهرت بصورة لها ترقص مع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين.

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