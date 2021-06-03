فرنسا تدك ويلز بثلاثية ودّية بمشاركة أولى لبنزيمة

2021/06/03 | 03:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخب فرنسا فوزاً مهماً بثلاثية نظيفة على ضيفه الويلزي في مباراة ودية، الأربعاء، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس أوروبا 2020 التي تنطلق في 11 يونيو، وشهدت عودة نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة إلى صفوف "الديوك".

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