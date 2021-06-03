الصحة: لقاحات كورونا تقي من الفطر الأسود

2021/06/03 | 03:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

بعد ارتفاع وفيات الفطر الأسود في البلاد إلى ثلاثٍ بواقع حالتين في ذي قار وواحدة في السليمانية، حثت وزارة الصحة والبيئة المواطنين على أخذ لقاحات مكافحة كورونا عبر منافذ التطعيم المنتشرة في عموم البلاد لتعزيز مناعتهم ووقايتهم من الأمراض الخطيرة من بينها الفطر الأسود.

وقال مدير دائرة صحة ذي قار الدكتور صدام الطويل لـ"الصباح": إنَّ على "المواطنين التركيز على أخذ لقاحات مكافحة كورونا لحمايتهم وزيادة مناعتهم، واتباع الإرشادات الوقائية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة".

وأوضح أنَّ "الفطر الأسود يصيب الإنسان كأثرٍ جانبي لتدهور الجهاز المناعي، لاسيما عند تردي الحالة الصحية لمصابي كورونا، وهو موجود منذ أعوام، إذ يتم عزل مرضى الفطر على الرغم من أنه غير معدٍ ولا ينتقل من شخصٍ إلى آخر".

ولفت الطويل إلى أنَّ "أغلب حالات الفطر الأسود في الأساس مصابة بكورونا، لذلك لا بدَّ من وجود غرف عزل خاصة"، مبيناً أنَّ "الإصابة به تكون نتيجة التعرض لعفن موجود في التربة أو السماد أو الفواكه والخضراوات المتحللة".

وأشار إلى "تسجيل حالتي وفاة حتى الآن إحداهما من الملاكات الطبية، والأخرى لأحد شيوخ العشائر في المحافظة بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وكانا يعانيان أيضاً من داء السكري المزمن".

ونوه مدير الصحة بأنَّ "المرض يهدد حياة مرضى السكري والمصابين بالأمراض السرطانية والعجز الكلوي، أو الذين يتناولون علاجات الستيرويدات المستخدمة في علاج كورونا، وتظهر أعراضه على شكل حمَّى وسعال وضيق في التنفس وإسهال".

وذكر أنَّ "الفطر الأسود يصيب مباشرة الأغشية المخاطية الأنفية، وقد يسبب تورم الوجه من أحد الجوانب والصداع واحتقان الجيوب الأنفية، وبالتالي إصابة العيون ووصوله إلى الدماغ ثم الرئتين، وهو ما حدث لحالتي الوفاة المسجلتين

بالمحافظة".

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