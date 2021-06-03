16 مليون دولار تحرم إيران من حق التصويت في الأمم المتحدة

2021/06/03 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في رسالة وزعت، الأربعاء، على الأعضاء، أن إيران وجمهورية أفريقيا الوسطى لم تسددا مستحقاتهما للميزانية التشغيلية للمنظمة وستفقدان حقوق التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا.

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