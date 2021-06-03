"ناسا" تكشف عن خططها للعودة إلى الزهرة

2021/06/03 | 04:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة "ناسا" الأميركية لأبحاث الفضاء، الأربعاء، عن إطلاق مهمتين استكشافيتين إلى كوكب الزُهرة، خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2028 و2030.

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