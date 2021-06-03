"حوار الطرشان" ووصفات الإصلاح في الأردن

2021/06/03 | 05:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرف الملك أكثر من غيره أن كل شعارات الإصلاح التي رُفعت في العقود الماضية انتهت بالفشل

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