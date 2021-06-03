بعد انتشار الفيديو.. المراهقة الأميركية التي هاجمت الدب تعترف

2021/06/03 | 05:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مراهقة أميركية إنها تهورت من أجل إنقاذ كلابها الأليفة، عندما هاجمت دبا ضخما في حديقة منزلها.

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