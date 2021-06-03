أزمة كورونا.. فضيحة بمليار دولار في جنوب إفريقيا

2021/06/03 | 06:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه عشرات المسؤولين الحكوميين في جنوب إفريقيا ملاحقات قضائية في فضيحة تتكشف فصولها تباعا حول مَنح عقود متعلقة بفيروس كورونا تبلغ قيمتها مليار دولار، وفقا لما ورد خلال جلسة استماع أمام البرلمان.

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