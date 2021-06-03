الدوحة تفرج عن عامل كيني متّهم بنشر

2021/06/03 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمتان حقوقيتان، الأربعاء، أنّ السلطات القطرية أطلقت سراح عامل كيني اعتقلته قبل حوالي شهر بتهمة تلقّي أموال من جهة أجنبية بغرض نشر "معلومات مضلّلة" داخل الدولة النفطية الثرية.

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