شاعراً مثليَ، لا تعشقي... نصٌّ شعري - مديح الصادق

2021/06/03 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مديح_الصادق إيَّاكِ...



إيَّاكِ أنْ بشاعرٍ شِبهيَيوماً تُغرمينَ، وحاذِرِيأنْ تتبعي نبْضَ قلبِكِ إذ يرِقُّوصوبَ تاجرٍ رأسمالُهُ الحروفُمِن كلِّ صِنفٍ، ومِن كلِّ لونٍيُجيدُ اقتناصَ رَويٍّ، ورصفَ القوافيوفي النفوسِ كما الغوّاصُ ينفذُفيستجلي البواطِنَ والخَوافيمِن دُرَرِ الكلامِ أحلى العقودِ صاغَهدايا، بلا مُقابلٍ يُهديللحِسانِ، مُنيراتِ الوجوهِ، ومَنَ سَلبنَ العقولَ بلا ......





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