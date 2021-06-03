قراءة الناقدة منيرة الحاج يوسف في ديوان الشاعر العراقي المغترب مديح الصادق (لي في العراقِ حبيبة). - مديح الصادق

2021/06/03 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق الديوان عبارة عن مجموعة شعرية متكونة من أربع وعشرين قصيدة تدور حول الحب والوطن، والحنين والأنين، هي شوق لوطن أبعد عنه الشاعر عنوة، وتوق للوصال الذي بات مستحيلا في ظل إكراهات واقع لا ينبئ بنور.



تحتل المرأة حيزا كبيرا من المساحة النصية في هذا الديوان ولا يُستغرب ذلك فالعنوان يلمع بهذا الاحتفاء ويبشر بحضور المرأة الكثيف.



فهي الأم، والصديقة ، والزوجة، وهي الحبيبة التي لا يصلح الكون إلا متى صلحت وعلى ه ......





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