الوحدة الوطنية مدخل لتحرير فلسطين - فواد الكنجي

2021/06/03 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فواد_الكنجي اليوم الشعب الفلسطيني بأمس الحاجة إلى التضامن الوطني من اجل تحرير الوطن وردع العدوان وإزالة كل تبعات التي خلفها العدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية من الاحتلال وإجراء التغيرات الديمغرافية وبناء الأسوار ومصادرة الممتلكات وتقطيع وتجريف الأراضي الزراعية والبساتين والأشجار المثمرة وتهديم البيوت وإجبار السكان إلى النزوح والهجرة؛ لذلك فان أي تناحر بين الفصائل الفلسطينية لن يجدي نفعا بقدر ما يسهم في إط ......





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