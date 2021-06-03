الجيش الأميركي يقرّ بمقتل 23 مدنياً في عمليات نفّذها في 2020

2021/06/03 | 07:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرّ الجيش الأميركي في تقرير نشر، الأربعاء، بأنّه قتل في العمليات العسكرية التي نفّذها حول العالم في السنة الماضية 23 مدنياً، غالبيتهم العظمى في أفغانستان، في حصيلة أدنى بكثير من تقديرات أوردتها منظمّات غير حكومية.

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