فصل ساخن من فصول الحركة الشيوعية - قراءة في كتاب الدكتور عبد الحسين شعبان عامر عبد الله النار ومرارة الأمل - محمد جواد فارس

2021/06/03 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_جواد_فارس قراءة في كتاب الدكتور عبد الحسين شعبان عامر عبد الله النار ومرارة الأمل فصل ساخن من فصول الحركة الشيوعية كتب الصحفي والكاتب الناصري عن عامر عبدالله : أن السياسة سرقت منا مثقفا و أديبا و مفكرا من الطراز الأول عندما يكتب الدكتور عبد الحسين شعبان عن عامر عبد الله في ك ......





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