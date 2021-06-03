احتجاجات جماهيرية واسعة في البرازيل ضد الرئيس اليميني المتطرف - مصطفى عبد الغني

2021/06/03 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_عبد_الغني شارك عشرات الآلاف، مطلع الأسبوع الجاري، في احتجاجات شعبية، دعا لها عدد من الأحزاب اليسارية والنقابات العمالية والروابط الطلابية، هي الأكبر منذ بداية جائحة كورونا في البرازيل احتجاجًا على سياسات الرئيس الحالي، اليميني المتطرف جايير بولسونارو، وتعامله مع أزمة كورونا.وشهدت المدن البرازيلية الكبيرة، مثل ساو باولو وريو دي جانيرو وبرازيليا، مشاركة الأعداد الأكبر من المتظاهرين الذين طالبوا بع ......





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