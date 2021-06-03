2021/06/03 | 07:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "أف بي آي" إن القراصنة الذين هاجموا أكبر مصنع لحوم في العالم هم "مجموعة مجرمين إلكترونيين مقرها روسيا معروفة بهجماتها على الشركات الأميركية البارزة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("إف بي آي" يكشف منفذ الهجوم على أكبر شركة لحوم في العالم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("إف بي آي" يكشف منفذ الهجوم على أكبر شركة لحوم في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).