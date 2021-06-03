2021/06/03 | 08:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالباني يتحدث عن اتفاق وشيك مع بغداد لتفعيل الموازنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/03 | 08:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالباني يتحدث عن اتفاق وشيك مع بغداد لتفعيل الموازنة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالباني يتحدث عن اتفاق وشيك مع بغداد لتفعيل الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).