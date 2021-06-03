كُوني ريتاي - ريتا عودة

2021/06/03 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة كما تشاءُ لكِالفراشاتُ أن تكوني.كوني غجريّةًينحني الكرملُ لروحكِيا عيوني.كوني لي كلّ شيءلكي لا أبحثَ عنّيبعيداً عنكِ:كوني البحرَ.كوني الرّيح.كوني للتَّعَابَى السيّدَ المسيح.كوني حلم المسحوقين.كوني رغيفَ الجَوعَى،دمعةَ الحَزَانَى.كوني قطراتِ مطرٍتُرَّوي عطشَالسَّنابل،كونياحتدامَ القنابل،أو دمعةًفي ع ......





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