الاستثمار تحدد شرطاً لإعادة فتح عملية البيع لشقق بسماية

2021/06/03 | 08:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حددت هيأة الاستثمار الوطنية، الخميس، شرطاً لإعادة فتح عملية البيع لشقق مجمع بسماية السكني، وفيما أكدت أن منحها للفرص الاستثمارية يعتمد على عاملين، كشفت عن إجراءاتها الخاصة بمنح الإجازات.

وقالت رئيسة الهيأة سهى النجار في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "سبب توقف بيع شقق بسماية في وقت سابق يعود الى نفاد الشقق في المجمع بسبب كمية الطلبات التي قدمت لشرائها"، مبينة ان "توقيت اعادة بيع الشقق يشترط أن تكون متاحة من جديد".

وبشأن الطريق الخاص لبسماية، أكدت النجار أن "الطريق ضُمن في موازنة 2021 وسوف ينفذ ضمن تخصيصات وزارة الاعمار والاسكان"، مشيرة الى أن "هناك تنسيقا بين الهيأة والوزارة بشأن الطريق والشركة بدأت بالعمل".

وعن منح فرص استثمارية، أكدت النجار أن "الهيأة تطبق الية معينة عند منح الفرص الاستثمارية"، لافتة الى أن "ذلك يكون عن طريق الاعلان عن طرح المشروع للاستثمار، واحالته الى لجنة مكونة من الجهة المالكة والجهة القطاعية وهيأة الاستثمار للتاكد من وجود منافسة وشفافية، وأن لا يقتصر على مستثمر معين".

وتابعت أن "مشكلة الاستثمار في العراق هي أن القانون لم يطبق سابقا"، موضحة أن "منح الفرصة الاستثمارية يتوقف على الشفافية والمنافسة بعد ادخال الجهة المالكة والقطاعية".

وأشارت الى أن "الهيأة كانت سابقا تمنح اجازات استثمارية دون الرجوع الى الجهة المالكة او القطاعية، حيث تمنح للمستثمر الذي يتوجه للجهة القطاعية والجهة المالكة للموافقة على الارض وعلى التصميم"، موضحة أن "منح الاجازة حاليا متوقف على موافقة جميع الجهات المذكورة ليتم بعد ذلك الاعلان عن المشروع الاستثماري واحالته للمستثمر للمباشرة بالعمل فورا دون الانتظار لسنوات بسبب عدم حصوله على الموافقات الرسمية".

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