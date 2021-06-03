2021/06/03 | 08:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلن مجلس الأمن التركي، أن تركيا مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية في أراضي كل من سوريا والعراق رغم معارضة سلطات البلدين.وقال مجلس الأمن التركي، في بيان أصدره عقب اجتماع قاده […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رغم معارضة السلطات..



تركيا تؤكد استمرار عملياتها العسكرية بالعراق المركز الخبري الوطني.

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