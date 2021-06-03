2021/06/03 | 08:46 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة نيجيريا تؤكد اختطاف 136 طفلا جديدا من مدرسة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/03 | 08:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة نيجيريا تؤكد اختطاف 136 طفلا جديدا من مدرسة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة نيجيريا تؤكد اختطاف 136 طفلا جديدا من مدرسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).