الانتقادات تتعالى ضد بريطانيا بسبب تعديل قانون طالبي اللجوء

2021/06/03 | 08:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مريم، هربت من الاضطهاد في وطنها إريتريا منذ 10 سنوات، ولكنها دخلت إلى بريطانيا وهي مختبأة في مؤخرة شاحنة، الأمر الذي قد يعرضها وغيرها لانتزاع صفة اللجوء عنها، بحسب ما نقله موقع المرصد الدولي لحقوق الإنسان عن تحالف "Together With Refugees".

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