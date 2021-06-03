2021/06/03 | 08:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حثت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، المواطنين على أخذ لقاحات مكافحة كورونا عبر منافذ التطعيم المنتشرة في عموم البلاد لتعزيز مناعتهم ووقايتهم من الأمراض الخطيرة من بينها الفطر الأسود.ويأتي ذلك بعد “ارتفاع وفيات الفطر الأسود في البلاد إلى ثلاثٍ بواقع حالتين في ذي قار وواحدة في السليمانية”.وقال مدير دائرة صحة ذي قار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحث الموطنين على التطعيم ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحث الموطنين على التطعيم ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).