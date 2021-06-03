2021/06/03 | 09:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني واصلت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي وسط توقعات بارتفاع الطلب على الوقود، بالوقت الذي يحافظ فيه كبار المنتجين على انضباط الإمدادات.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تواصل ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يلامس لـ71.75 دولارا للبرميل المركز الخبري الوطني.

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