دراسة تكشف عن قدرات خارقة يتمتع بها خرطوم الفيل

2021/06/03 | 09:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع

كشفت دراسة جديدة عن قدرات خارقة يتمتع بها خرطوم الفيل، الجزء الذي منح هذا الحيوان الضخم عنصرا مهما ميزه عن باقي الحيوانات الضخمة من فئة الثديات.

أظهرت دراسة جديدة أن الفيلة قادرة على استنشاق طعامها بسرعة مذهلة تبلغ 335 ميلًا في الساعة، وهو ما يعادل 30 مرة أسرع من السرعة المسجلة عند العطس البشري (سرعة الزفير).

وتستخدم هذه المخلوقات الضخمة خراطيمها في عملياتها المختلفة على رأسها عملية تناول الطعام، حيث تتغذى الفيلة على النباتات الخفيفة الوزن، مثل الجذور والأعشاب والفاكهة واللحاء.

ولمعرفة كيفية استخدام الفيلة لخراطيمها، قام علماء من "Georgia Tech" بتصوير الأجزاء الداخلية والخارجية من جدران خراطيم الفيلة للتحقق من قدرتها على الشفط.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Royal Society Interface"، ركز العلماء الأمريكيون على قدرة الشفط في الخراطيم خصوصا شفط الماء والتقاط بعض المكعبات.

واكتشف العلماء أثناء التجارب صوت شفط مرتفع جدا مصحوبًا بعملية الشفط حيث يتم سحب الطعام بسرعة مذهلة إلى طرف الخرطوم.

ولاحظ العلماء أن الأفيال تستطيع التحكم بقدرة الشفط لديها حيث تتجنب كسر الاشياء الهشة الصغيرة.

وقام الباحثون بدراسة وقياس الضغط الذي تولده الأفيال واستنتجوا أن الأفيال يمكن أن توسع حجم خرطومها بنسبة تصل إلى 64 في المئة لتسحب المزيد من الماء.

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