2021/06/03 | 09:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن الجيش الأمريكي، بأنه قتل في العمليات العسكرية التي نفذها حول العالم في السنة الماضية 23 مدنيا، في ثلاث دول بينها العراق.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في تقرير نشر الأربعاء، إن “البنتاغون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينها العراق..



الجيش الأمريكي يحصي ضحايا عملياته العسكرية بثلاث دول المركز الخبري الوطني.

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