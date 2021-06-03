طريق الهاوية -19- - نادية خلوف

2021/06/03 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف اعتقدت لفترة طويلة أنّ فخامة الأشياء في قيمتها المادّية ، هي فعلاً كذلك إن ارتبطت بالأمان.



ما نفع الفخامة مع الخوف؟ في يوم مضى حلمت بالحياة بالحبّ ، العائلة، الأولاد منزل فخم ، وستائر يداعبها الريح في يوم مضى حلمت أن لا أكبر أن أكمل اللعب ، أشبع منه أن أضحك مع الأطفالو أن أبقى في مدرستي في نفس الحيّ ، و الصفّلم أعتقد يوماً أنّ الحياة قد لا تسير بك ، بينما تنتظر ......





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