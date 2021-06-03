...الى جانب التناقض، الرجل العربي يحتاج علاجا نفسيا - هند الصنعاني

2021/06/03 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هند_الصنعاني عزيزي الاستاذ الغيطي...الى جانب التناقض، الرجل العربي يحتاج علاجا نفسياالاستاذ محمد الغيطي...



كاتب عظيم، صياد ماهر في بحر الثقافة، فهو يجيد اصطياد المواضيع والمصطلحات التي تثير الجدل، شهادتي فيه مجروحة لأنني من قرائه و معجبيه قبل ولوجي مجال الكتابة، اشكره جزيل الشكر على المقدمة التي اهداني اياها في رده على مقالي، وأن يعترف باهتمامه و متابعة مقالاتي هو وسام عظيم على صدري.التناقض صفة الر ......





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