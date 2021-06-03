طالباني: قريبون من الاتفاق النهائي بشأن تنفيذ الموازنة

2021/06/03 | 09:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان ان هناك الاقليم والحكومة الاتحادية قريبان من الاتفاق النهائي بشأن تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية.

وقال قوباد طالباني في حسابه على تويتر انه والوفد المرافق له عادا من بغداد الى اربيل وان الجانبين قريبان من الاتفاق النهائي على آلية تنفيذ قانون الموازنة، مشيرا الى وجود حسن نية من الجانبين بالالتزام بنص القانون، مؤكدا ان تنفيذه سيكون له تأثير ايجابي على الاوضاع المالية في اقليم كوردستان وعلاقاته مع الحكومة الاتحادية وسيكون تنفيذه مرحلة جديدة.

PUKmedia / خاص

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