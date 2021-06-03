النفط يرتفع لليوم الثالث على التوالي.. وحدث مرتقب سيدفعه لمستويات سعرية غير مسبوقة

2021/06/03 | 09:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار النفط العالمية لليوم الثالث، الخميس، وسط توقعات بارتفاع الطلب على الوقود في النصف الثاني من العام الحالي مقابل قلة العرض بفارق اكثر من 2 مليون برميل، سيما في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، في وقت يحافظ فيه كبار المنتجين على “انضباط الإمدادات”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.56 بالمئة إلى 71.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:58 بتوقيت غرينتش وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2019.



وصعد الخام القياسي الدولي 1.6 بالمئة يوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 39 سنتًا، أو 0.57٪، إلى 69.22 دولارًا للبرميل.



ارتفعت الأسعار في وقت سابق إلى ما يصل إلى 69.33 دولارًا ، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 ، بعد ارتفاعها بنسبة 1.5٪ في الجلسة السابقة.

الإجماع بين توقعات السوق، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك +، هو أن الطلب على النفط سيتجاوز العرض في النصف الثاني من عام 2021، وهو ما حفز الارتفاع الأخير في الأسعار.

وتظهر بيانات أوبك + أنه بحلول نهاية العام سيصل الطلب على النفط إلى 99.8 مليون برميل يوميًا مقابل المعروض من 97.5 مليون برميل يوميًا.

وستتم إعادة التوازن هذه من خلال الطلب المتزايد في الولايات المتحدة ، أكبر مستخدم للنفط في العالم ، من استهلاك المركبات هذا الصيف ، إلى جانب احتياجات الوقود المتزايدة في الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، وفي المملكة المتحدة مع خروجها من COVID- 19.

وقلل تباطؤ المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بسبب برنامجها النووي من التوقعات بعودة إمدادات النفط الإيرانية إلى السوق هذا العام.

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