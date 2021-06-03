العراق يحدد الفئات المستهدفة بالفطر الأسود وأعراضه.. والصحة العالمية تعلق

2021/06/03 | 09:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بدأ مرض الفطر او العفن الأسود يشعل المخاوف في الاوساط العراقية بعد تسجيل حالات اصابة ووفيات فعلية بهذا المرض في عدد من محافظات العراق ولاسيما محافظة ذي قار وفي اقليم كردستان، وبينما حددت إحدى دوائر الصحة العراقية الفئات المستهدفة بالمرض، بعثت منظمة الصحة العالمية تطمينات بشأن المرض.

مدير دائرة صحة ذي قار صدام الطويل قال في تصريحات صحفية، إنَّ على “المواطنين التركيز على أخذ لقاحات مكافحة كورونا لحمايتهم وزيادة مناعتهم، واتباع الإرشادات الوقائية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة”.

وأوضح أنَّ “الفطر الأسود يصيب الإنسان كأثرٍ جانبي لتدهور الجهاز المناعي، لاسيما عند تردي الحالة الصحية لمصابي كورونا، وهو موجود منذ أعوام، إذ يتم عزل مرضى الفطر على الرغم من أنه غير معدٍ ولا ينتقل من شخصٍ إلى آخر”.

ولفت الطويل إلى أنَّ “أغلب حالات الفطر الأسود في الأساس مصابة بكورونا، لذلك لا بدَّ من وجود غرف عزل خاصة”، مبيناً أنَّ “الإصابة به تكون نتيجة التعرض لعفن موجود في التربة أو السماد أو الفواكه والخضراوات المتحللة”.

وأشار إلى “تسجيل حالتي وفاة حتى الآن إحداهما من الملاكات الطبية، والأخرى لأحد شيوخ العشائر في المحافظة بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وكانا يعانيان أيضاً من داء السكري المزمن”.

ونوه مدير الصحة بأنَّ “المرض يهدد حياة مرضى السكري والمصابين بالأمراض السرطانية والعجز الكلوي، أو الذين يتناولون علاجات الستيرويدات المستخدمة في علاج كورونا، وتظهر أعراضه على شكل حمَّى وسعال وضيق في التنفس وإسهال”.

وذكر أنَّ “الفطر الأسود يصيب مباشرة الأغشية المخاطية الأنفية، وقد يسبب تورم الوجه من أحد الجوانب والصداع واحتقان الجيوب الأنفية، وبالتالي إصابة العيون ووصوله إلى الدماغ ثم الرئتين، وهو ما حدث لحالتي الوفاة المسجلتين بالمحافظة”.ا

الفطر الاسود لايمثل تحديًا

من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية ان اعداد المصابين بمرض الفطر الاسود محدودة جدا ولايمثل تحديا صحيا للمؤسسات الصحية في العالم.

وشددت المنظمة في بيان صحفي إن المرض لا ينبغي أن يكون مصدر قلق كبير للناس، وسط انتشار مخاوف ببعض دول إقليم شرق المتوسط من بينها مصر من انتشار الإصابات بالفطر الأسود، الأمر الذي أثار جدلا على مدار الأيام الماضية، فضلا عن العراق.

من جانبه قال استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أمجد الخولي، في تصريحات صحفية ، إن الفطر الأسود موجود في البيئة كغيره من الفطريات، وهو نادر الحدوث ويصيب بشكل أساسي الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في المناعة.

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