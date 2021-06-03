اسعار النفط تصل الى مستويات غير مسبوقة منذ 2019

2021/06/03 | 09:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط العالمية لليوم الثالث، اليوم الخميس، وسط توقعات بارتفاع الطلب على الوقود، سيما في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، في وقت يحافظ فيه كبار المنتجين على “انضباط الإمدادات”.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.56 بالمئة إلى 71.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:58 بتوقيت غرينتش وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر […]

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