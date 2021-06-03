2021/06/03 | 09:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ثلاثة أشخاص بعد تفكيك عصابة يزعم أنها قامت بتهريب مئات الكيلوغرامات من الكوكايين إلى أوروبا عن طريق تمويهها على شكل فحم أسود وإزالة المخدر من رائحته المنبهة لجعله غير قابل للكشف من الكلاب البوليسية، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصابة تلجأ لحيلة كيميائية معقدة لإخفاء المخدرات.. وحاويتان تكشفان السر ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصابة تلجأ لحيلة كيميائية معقدة لإخفاء المخدرات.. وحاويتان تكشفان السر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).