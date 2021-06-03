الكاظمي وطالباني يؤكدان الالتزام ببنود الموازنة

2021/06/03 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، على الالتزام ببنود الموازنة المالية للعام الجاري، وحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.

وقال طالباني في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "بحثت مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي آخر التطورات بشأن العلاقات بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية وخصوصا الية تطبيق موازنة العام 2021 وضمان المستحقات المالية للإقليم".

وأضاف: "أكدنا مجددا على التزامنا بقانون الموازنة من أجل حل المشاكل العالقة وفق الدستور والقانون لبناء تفاهم مستدام وطويل الامد".

ويزور وفد كردي برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، بغداد حالياً، للقاء مسؤولين في الحكومة الاتحادية بشأن الملفات العالقة بين الطرفين.

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