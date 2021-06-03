القبض على أربعة محكومين بالإعدام غيابياً في بابل

2021/06/03 | 09:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن تمكن شرطة بابل من إلقاء القبض على أربعة محكومين بالإعدام غيابيا، خلال كمين محكم.وذكرت الوزارة في بيان، ان “قوة مشتركة من مركز شرطة ناحية النيل ومكتب مكافحة الإجرام ومفارز من الإستخبارات والأمن الوطني وأمن الأفراد، تمكنت من إلقاء القبض على أربعة محكومين غيابياً بالاعدام شنقاً حتى […]

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