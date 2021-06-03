أمريكا تفرض عقوبات على 6 بلغار لتورطهم في فساد كبير

2021/06/03 | 09:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الحكومة الأمريكية أمس الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على 4 مسؤولين بلغار سابقين، ومسؤول حالي، ورجل أعمال، وشبكاتهم بسبب تورطهم في فساد كبير.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان، أن نائب وزير الاقتصاد السابق ألكسندر مانوليف، والمدير السابق للوكالة البلغارية لشؤون البلغار في الخارج بيتار هارامبييف، وكبير الأمناء السابق كراسيمير توموف، من بين الذين طالتهم العقوبات.

وقالت وزارة الخارجية إن “المسؤولين السابقين تورطوا في أعمال فاسدة، قوضت سيادة القانون، وثقة الشعب البلغاري في المؤسسات الديمقراطية والعمليات العامة لحكومتهم”، مضيفة أنهم استخدموا أيضاً نفوذهم السياسي وسلطاتهم الرسمية من أجل المنفعة الشخصية.

وكان ديميتروف زيلازكوف، المسؤول في المكتب الوطني للرقابة على أجهزة جمع المعلومات الاستخبارية الخاصة، والأقلية الثرية، والعضو السابق في البرلمان ديليان بيفسكي من بين الذين فرضت عليهم وزارة الخارجية عقوبات.

وقالت وزارة الخارجية إن “بيفسكي استخدم زيليازكوف وسيطاً وشريكاً في استغلال النفوذ ودفع الرشاوى، لحماية نفسه من التدقيق العام، وممارسة نفوذه على المؤسسات والقطاعات الرئيسية في المجتمع البلغاري”.

وتجمد العقوبات الأمريكية الأصول التي تستهدف الأفراد في البلاد، وتعني منع الشركات الأمريكية، والأمريكيين من عقد أعمال تجارية معهم.

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